Burası Venedik değil, Körfez
Dün İzmit'tte etkili olan gök gürültülü sağanak yağış bu kez Körfez, Derince ve Gölcük ilçelerinde etili oluyor.
Dün İzmit'tte etkili olan gök gürültülü sağanak yağış bu kez Körfez, Derince ve Gölcük ilçelerinde etili oluyor. Körfez Tütünçiftlik girişinde çekilen bu görüntüler yağışın şiddetini gözler önüne seriyor. Sağanak yağışlar sonrası alt yapısı yetersiz olan İzmit'te hayat felç olurken Körfez ilçemizde de durum farksız değil... CHP Körfez Belediye Meclis Üyesi Erkan Uygun şahit olduğu o anları kamerasıyla böyle kaydetti....
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kocaelive Yalova illerinin çevrelerinde, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirilmişti. Açıklamada, vatandaşlara, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunulmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz