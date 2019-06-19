\u0130zmit il\u00e7esinde a\u011fac\u0131n yola devrilmesi sonucu bir kad\u0131n yaraland\u0131. Cumhuriyet Caddesi'ndeki iri g\u00f6vdeli as\u0131rl\u0131k \u00e7\u0131nar a\u011fac\u0131, r\u00fczgar\u0131n da etkisiyle k\u00f6k\u00fcnden s\u00f6k\u00fclerek park halindeki 41 AAE 444 plakal\u0131 otomobilin \u00fczerine devrildi. Bu s\u0131rada olay yerinden ge\u00e7en\u00a0Dilek Erkol da a\u011fac\u0131n dallar\u0131n\u0131n alt\u0131nda kalarak yaraland\u0131. \u00c7evredeki vatanda\u015flar taraf\u0131ndan a\u011fa\u00e7 par\u00e7alar\u0131n\u0131n alt\u0131ndan kurtar\u0131lan Erkol, hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. Kullan\u0131lamaz hale gelen otomobilin sahibi Hasret \u00d6z\u00fcbey de itfaiye ekiplerince arac\u0131n sa\u011f kap\u0131s\u0131ndan \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.\u00a0Kazay\u0131 yara almadan atlatan \u00d6z\u00fcbey, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Ara\u00e7ta tek ba\u015f\u0131mayd\u0131m, hen\u00fcz stop bile etmemi\u015ftim. Hava ya\u011fmurluydu, g\u00f6k g\u00fcrl\u00fcyor sand\u0131m. O anda b\u00fcy\u00fck bir g\u00fcr\u00fclt\u00fcyle a\u011fa\u00e7 devrildi. \u0130tfaiyeciler geldi, arac\u0131n di\u011fer taraf\u0131ndaki kap\u0131s\u0131n\u0131 zorlayarak a\u00e7t\u0131, beni oradan \u00e7\u0131kard\u0131." diye konu\u015ftu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, \u00e7evrede g\u00fcvenlik \u00f6nlemi ald\u0131. Ekipler,\u00a0yolu kapatan a\u011fac\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.\u00a0A\u011fac\u0131n par\u00e7alara ayr\u0131lan g\u00f6vdesi ve kullan\u0131lamaz hale gelen otomobil,\u00a0vin\u00e7 yard\u0131m\u0131yla kald\u0131r\u0131ld\u0131. \u00d6te yandan olay an\u0131, \u00e7evredeki g\u00fcvenlik kameralar\u0131nca kaydedildi.\u00a0G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde, a\u011fac\u0131n otomobilin \u00fczerine devrilmesi, bir arac\u0131n son anda durmas\u0131 ve vatanda\u015flar\u0131n yard\u0131ma ko\u015fmas\u0131 yer al\u0131yor. Kaynak:\u00a0AA\n\n\n\n\n\n\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t\n\t\t\t\t\t\t \n\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t \n\t\n\t\n\t\t\n\t \n\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t pushfn('ads'); \n\n\n\n\n
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz