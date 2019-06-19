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İzmit Yürüyüş Yolunda ağaç devrildi: 1 yaralı

İzmit Yürüyüş Yolu Koton Mağazasının önünde ağaç devrildi.

İzmit ilçesinde ağacın yola devrilmesi sonucu bir kadın yaralandı. Cumhuriyet Caddesi'ndeki iri gövdeli asırlık çınar ağacı, rüzgarın da etkisiyle kökünden sökülerek park halindeki 41 AAE 444 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Bu sırada olay yerinden geçen Dilek Erkol da ağacın dallarının altında kalarak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından ağaç parçalarının altından kurtarılan Erkol, hastaneye kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen otomobilin sahibi Hasret Özübey de itfaiye ekiplerince aracın sağ kapısından çıkarıldı. Kazayı yara almadan atlatan Özübey, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Araçta tek başımaydım, henüz stop bile etmemiştim. Hava yağmurluydu, gök gürlüyor sandım. O anda büyük bir gürültüyle ağaç devrildi. İtfaiyeciler geldi, aracın diğer tarafındaki kapısını zorlayarak açtı, beni oradan çıkardı." diye konuştu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yolu kapatan ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Ağacın parçalara ayrılan gövdesi ve kullanılamaz hale gelen otomobil, vinç yardımıyla kaldırıldı. Öte yandan olay anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, ağacın otomobilin üzerine devrilmesi, bir aracın son anda durması ve vatandaşların yardıma koşması yer alıyor. Kaynak: AA

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