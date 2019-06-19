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Derince'yi sağanak vurdu!
Körfez ilçesinden sonra bir sel görüntüsü de Derince'den geldi.
Körfez ilçesinden sonra bir sel görüntüsü de Derince'den geldi. D-100 Karayolu geçit mevkiinde çekilen bu görüntülerde araçların ilerlemekte oldukça zorluk çektiği görülüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz