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Derince'yi sağanak vurdu!

Körfez ilçesinden sonra bir sel görüntüsü de Derince'den geldi.

Körfez ilçesinden sonra bir sel görüntüsü de Derince'den geldi. D-100 Karayolu geçit mevkiinde çekilen bu görüntülerde araçların ilerlemekte oldukça zorluk çektiği görülüyor.
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