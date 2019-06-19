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Otomobil dere yatağına düştü! İşte o an...

İzmit Alikahya Mahallesi'nde bir araç, aşırı sağanak yağıştan dolan dere yatağına düştü.

İzmit Alikahya Mahallesi'nde bir araç, aşırı sağanak yağıştan dolan dere yatağına düştü. Olayda yaralanan olmadı. Görüntüler amatör kameralara böyle yansıdı...
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Otomobil dere yatağına düştü! İşte o an... mask
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