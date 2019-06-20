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Zeray İnşaat'ın projesi yağmura dayanamadı

Zeray İnşaat'ın Başiskele Paşadağ Mahallesinde inşa ettiği Zeray Güneşi projesinin basketbol sahası bölümü dün kentimizde etkili olan aşırı sağanak yağışa dayanamayarak çöktü.

Kocaeli'nin önemli inşaat şirketlerinden Zeray İnşaat'ın Başiskele Paşadağ Mahallesinde inşa ettiği Zeray Güneşi projesinin basketbol sahası bölümü dün kentimizde etkili olan aşırı sağanak yağışa dayanamayarak çöktü. Çöken basketbol sahasının etrafındaki bir konut, ikinci katına kadar toprakla doldu. Söz konusu çöküntüyü görenler büyük şok yaşadı.
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Yorumlar

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Yasin Kamil Doğruöz - Devam Yuvacıkta 1metrekare boş yer kalmayana kadar inşaata devam. Rant sağolsun.

Yanıtla . 0Beğen 20 Haziran 13:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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