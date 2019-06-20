Zeray İnşaat'ın projesi yağmura dayanamadı

Kocaeli'nin önemli inşaat şirketlerinden Zeray İnşaat'ın Başiskele Paşadağ Mahallesinde inşa ettiği Zeray Güneşi projesinin basketbol sahası bölümü dün kentimizde etkili olan aşırı sağanak yağışa dayanamayarak çöktü. Çöken basketbol sahasının etrafındaki bir konut, ikinci katına kadar toprakla doldu. Söz konusu çöküntüyü görenler büyük şok yaşadı.