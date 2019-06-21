Kuyumcuları dolandıran 3 kişi polise yakalandı

Alınan bilgiye göre İzmit’te 17 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen olayda Gürcistan uyruklu M.A. (56) ve M.M. (67) isimli iki erkek ile T.J. (32) isimli kadın İzmit Kuyumcular Çarşısında bulunan bir kuyumcuya gelerek 2 bin dolar aldı. Ertesi gün yine aynı iş yerinden yüklü miktarda dolar alan şahıslar yine aynı iş yerine gelerek 24 bin dolar alacaklarını söyleyerek kuyumcuya verdikleri çanta içine paraları hazırlamalarını söyledi. Sözde 24 bin doları almaya gelen şüpheliler, yanlarında getirdikleri ve içindeki destelerin 1 dolar, üstlerindeki paraların ise 100 dolar olduğu aynı çantayı kuyumcunun hazırladıkları çanta ile değiştirerek para çekmek bahanesi ile olay yerinden uzaklaştı.

Adliyeye sevk edildiler

Şüphelilerin 2016 ‘da Tekirdağ’da, geçtiğimiz günlerde ise Sakarya’da da benzer yöntemlerle dolandırıcılık yapıldığı, Kandıra’da ise kuyumcunun fark etmesi üzerine dolandırıcılık olayını gerçekleştiremeden teşebbüste kaldığı yönünde gelen bilgilerden yola çıkan ekipler şüphelilerin Gebze’de bir otelde kaldığını tespit etti. Otele düzenlenen operasyonda biri kadın 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden kadın olan T.J. Sakarya’da işlediği dolandırıcılık suçundan dolayı Sakarya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerin benzer yöntemlerle toplamda 75 bin TL dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.A. ve M.M. Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN