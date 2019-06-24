Kartepe’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Kartepe Suadiye’de bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre Kartepe Suadiye Çepni Mahallesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının tehlikesi atık depolama bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede hızla büyürken fabrikada bulunan işçiler yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etmekte güçlük yaşayınca olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ile su tankerleri sevk edildi. Geri dönüşüm için depolanan pillerin bulunduğu alanda zaman zaman patlamalar meydana gelirken yangın olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi ile yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken itfaiye ekipleri fabrikada sabahın ilk ışıklarına kadar soğutma çalışmaları yaptı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Nuri AKÇAHARMAN
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Yorumlar
(1 )
Babacan - Son günlerde fabrika yangınları arttı bir tesadüfmü yoksa başka kurnazlıklarmı var insanın aklına kötü düşünceler geliyor
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