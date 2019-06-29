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Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı
İlham veren kent Selçuk Efes mükemmel bir müzik ziyafetine daha ev sahipliği yaptı.
İlham veren kent Selçuk Efes mükemmel bir müzik ziyafetine daha ev sahipliği yaptı. 33. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında Celsus Kütüphanesi’nde İtalyan ezgileri yankılandı. Dünyaca ünlü sanatçı Maria Mainini (Saprano), Nile Senatore (Tenor) ve Giorgio D’alanzo (Piyanist) sanatseverlere İtalyan opera dağarından lirik eserler sundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz