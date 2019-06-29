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Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı

İlham veren kent Selçuk Efes mükemmel bir müzik ziyafetine daha ev sahipliği yaptı.

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İlham veren kent Selçuk Efes mükemmel bir müzik ziyafetine daha ev sahipliği yaptı. 33. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında Celsus Kütüphanesi’nde İtalyan ezgileri yankılandı. Dünyaca ünlü sanatçı Maria Mainini (Saprano), Nile Senatore (Tenor) ve Giorgio D’alanzo (Piyanist) sanatseverlere İtalyan opera dağarından lirik eserler sundu.
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