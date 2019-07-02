"HAMR" Ankara'da sahnelendi
Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından da desteklenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında “HAMR” adlı tiyatro oyunu, Ankara'nın Keçiören ilçesinde sahnelendi.
Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi'nde uyuşturucu ile mücadele ve zararlarını anlatan “HAMR” adlı oyunu Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş ve birçok vatandaş izledi. İzleyenlerden büyük beğeni ve alkış toplayan oyunun ardından oyunculara plaket ve çiçek verildi. Tiyatro oyuncusu Selanay Lenabaysal, “İçişleri Bakanlığı ile birlikte 'HAMR' adlı tiyatro gösterisini başlattık. Gösteri 81 ilde düzenlenecek. Umarım insanlara anlatmak istediğimiz şeyi verebiliriz. Umarım çok çok kişiye ulaşırız. Oyunda vermek istediğimiz amaç gerçekten bu hale düşüyor” şeklinde konuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz