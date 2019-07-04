Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 11:08 TSİ

100 yıllık konak hayat buldu

Denizli’nin Çivril ilçesinde bulunan tarihi Mavi Konak, restore edilerek ayağa kaldırıldı.

sr:

Külahçıoğlu Un Fabrikası, Merzeci Un Fabrikası, İbrahim Çallı Sanat Evi, Konyalıoğlu Konağı, Balcı Evi, Sürücü Evi, Osmanbey Konağı, Ali Bilge Evi, Necip Ökten Evi, Abdüloğlu Evi, Cezmi Ökten Evi, Adil Beştaş Evi ve Tarakçı Evi gibi Denizli'nin yıkılmaya yüz tutmuş çok sayıda tarihi değerini restore ederek kente kazandıran Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde de restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çivril ilçesinde bir süre önce başladığı Mavi Konak’ın restorasyonunu tamamladı. Aslına uygun olarak yapılan restorasyon çalışması ile Mavi Konak kent belleğine kazandırıldı.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
100 yıllık konak hayat buldu mask
100 yıllık konak hayat buldu
Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır mask
Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır
"HAMR" Ankara'da sahnelendi mask
"HAMR" Ankara'da sahnelendi
SpaceX roketi okyanusa çakıldı mask
SpaceX roketi okyanusa çakıldı
Arkeolojik kazıda "testi kebap" izleri mask
Arkeolojik kazıda "testi kebap" izleri
Olmayan konteyneri 45 kişiye satmışlar mask
Olmayan konteyneri 45 kişiye satmışlar

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL