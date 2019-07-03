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Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır

Diyarbakır’ın Hani ilçesine bağlı Seren köyünde bulunan Aynkebir, görüntüsü, buz gibi kaynak suyu ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor.

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Diyarbakır’ın Hani ilçesine bağlı Seren köyünde bulunan Aynkebir, görüntüsü, buz gibi kaynak suyu ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor. Huzur ve güven ortamının sağlanmasının ardından ziyaretçilerin akınına uğrayan bölge, turistler tarafından da keşfedilmeyi bekliyor.
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