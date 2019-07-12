Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Koyunoba Köyü Muhtarı Mustafa Aslantaş, "Kütahya-Simav Martlı yaylasındayız. Burada bulunan su, köyleriyle birlikte Simav ilçesine yeter, bu şelalenin önüne bir gölet yapılmasını istiyoruz. Yıl boyu boşa akan bu şelaleden, Simav’ın bütün köylerinin faydalanması için, Devletimizden bir gölet yapılmasını istiyoruz, Devletimiz bu güce sahip” dedi.