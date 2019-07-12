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Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Kütahya’nın Simav ilçesine 40 kilometre uzaklıkta ve bin 200 rakımda bulunan Martılı Şelalesi'nin, yılın 4 mevsiminde aktif olarak aktığı bildirildi.
Koyunoba Köyü Muhtarı Mustafa Aslantaş, "Kütahya-Simav Martlı yaylasındayız. Burada bulunan su, köyleriyle birlikte Simav ilçesine yeter, bu şelalenin önüne bir gölet yapılmasını istiyoruz. Yıl boyu boşa akan bu şelaleden, Simav’ın bütün köylerinin faydalanması için, Devletimizden bir gölet yapılmasını istiyoruz, Devletimiz bu güce sahip” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz