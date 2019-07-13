Bugün 14:44 TSİ
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu
Kahramanmaraş'ta patisiyle kapıyı açan kedi sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Görüntüler, Onikişubat ilçesi Kurtlar Mahallesinde çekildi. Kapalı kapıdan dışarı çıkmak isteyen, ancak kimse kapıyı açmayınca kendisi zıplayarak kapıyı açan kedi, görenleri şaşırttı. Patisiyle kapıyı açtıktan sonra miyavlayarak bir süre etrafa bakınan kedi daha sonra dışarı çıkıyor. Kedinin bu halleri ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz