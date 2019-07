Başiskele'de bulunan Barbaros Mahallesi Merkez Camiinde imam olarak görev yapan, Kadir Çelikiz, çocukların camiye ve yaz aylarında düzenlenen Kur’an kurslarına ilgisini arttırmak için yaptığı çalışmalarla görenleri şaşırtıyor. Diyanet işleri Başkanlığı tarafından “Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur’an olsun” sloganı ile her yaz çocuklar için her camide ücretsiz olarak açılan Kur’an kurslarından bulunduğu Barbaros Mahallesi Merkez Camii’nin İmam Hatibi Çelikiz, çocukların Kur’an kursuna ve camiye olan ilgisini arttırmak için yıllardır çeşitli etkinlikler düzenliyor. 10 yıldır görev yaptığı camide bölgede yaşayan çocukların camiye karşı olan ilgisinin çok az olduğunu görünce kursta öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunmaya başladı. Geçtiğimiz yıl yaptığı ikramlarla kurstaki öğrenci sayısının 30’dan 150’ye çıktığını gören Çelikiz, bu yıl da projesini geliştirme kararı aldı.

İmamın yaptıklarını duyan çocuklar, soluğu camide alıyor

Çelikiz, sponsorlar aracılığıyla her hafta cami bahçesinde çeşitli etkinlikler düzenliyor. Her Pazartesi günü kurstaki derslerin tamamlanmasının ardından çocuklar, cami bahçesinde tiyatro gösterimini izleme, kurulan oyun gruplarında oynama ve pamuk şeker ve patlamış mısır gibi çeşitli ikramlardan alma fırsatı buluyor. Cami bahçesine kurulan tiyatro sahnesinde uzman tiyatro ekibi tarafından çocukların çevre benzeri konularda bilinçlenmesini amaçlayan oyunlar sahneleniyor. Tiyatro gösteriminin ardından çocuklar, adeta lunaparka dönüştürülen cami bahçesinde şişme oyun gruplarında doyasıya eğleniyor. İmam Çelikiz ise çocuklarla bahçede çuval yarışı, ip çekme gibi yöresel oyunları oynayarak, mutluluklarına ortak oluyor. Yapılan etkinlikler sayesinde geçen yıl 150 olan kurstaki öğrenci sayısı bu yıl 250’ye çıktı. Küçükken camide oyun oynarken büyüklerinin kendisine gösterdiği tepki nedeni ile hep üzüldüğünü söyleyen Çelikiz, bu algıyı yıkmak ve çocukların camiye olan bağlılıklarının arttırılmasını hedeflemek için projeyi başlattığını ifade etti.

“Onları eğlenerek öğrenmeye teşvik etmeye gayret ediyoruz”

Cami bütçesinden bir kuruş bile almadan projesini yürüten Çelikiz, çocuklara eğlenerek eğitim vermeyi istediğini belirterek, “Bu projeyi başlatabilmek için insanın çocukluğuna girmesi lazım, çocukken yaşayamadıklarını camiye gelen çocuklara yaşatması lazım. Biz de çocukken caminin içerisinde çocuklara ses yapıyorsun, gürültü yapıyorsun diyerek bazen ufak tefek kızan büyüklerimiz oluyor. Onlardan biz de nasibimizi almıştık. Dedik ki biz büyürüz bir göreve geliriz. Biz bu çocuklara kendimizi adarız, aslında onun meyvesidir bu. Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl yaz Kur’an kurslarını farklı bir temayla işler ve bu yıl da gerçekten güzel bir temayla 17 Haziran’da tüm cami ve Kur’an kurslarımızda yaz Kur’an kurslarımız başladı. Diyanet İşleri Başkanlığımız ‘Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur’an olsun’ dedi. Biz de camileri dolduran bu çocuklarımızın ahlakının Kur’an olabilmesi için onları eğlenerek öğrenmeye teşvik etmeye gayret ediyoruz” dedi.

“Geçtiğimiz yıl bizi öğrenci sayımız 150 kadardı, bugün 250’nin üzerinde”

Yapılan etkinlikler sayesinde her yıl kursa olan talebin arttığını ifade eden Çelikiz, “Her hafta uzman tiyatro ekibiyle onları hem eğlendiriyoruz hem de öğretiyoruz. Ben yaklaşık 10 yıldır bu camide görev yapıyorum. Her yıl bizim yapmış olduğumuz farklı faaliyet ve hizmetler çocuklarımızı bir sonraki yıl; ‘Bir an önce yaz kursu açılsın da camiye koşayım, hocamla hem öğrenip hem eğleneyim’ mantığı içerisine itiyor. Geçtiğimiz yıl bizi öğrenci sayımız 150 kadardı, bugün 250’nin üzerinde öğrencimiz var. Geçtiğimiz cuma namazına hazırlanırken tam vaaz için camiye çıkacaktık. İki üç tane genç yavrumuzu gördüm. Dedim ki sizi birkaç gündür göremiyorum, neredeydiniz? Onlar da ‘Hocam biz kursa karşı mahalleden geliyorduk. Babamız burası uzak diye bizi kendi mahallemizdeki camiye göndermek istedi. Ama biz buraya gelmek istiyoruz’ dediler. Bu gibi mutluluk veren durumlarla da karşılaşabiliyoruz” diye konuştu.

“Bütün arkadaşlarım, benim gibi çok mutlu”

Kur’an kursu öğrencileri ise hem eğlenip hem de öğrenirken çok mutlu olduklarını söylediler. Suriye’deki savaş nedeni ile ailesi ile birlikte evini terk ederek Kocaeli’ye yerleşen Elif Hasanatu isimli öğrenci ise, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, “Burada çok güzel şeyler oluyor. Burada hocalar bize okuyup yazmayı öğretiyor. Ben buraya gelmeden Arapça okuyup yazmayı bilmiyordum. Şimdi öğreniyorum. Buradaki hocalar bize çok iyi davranıyorlar. Burada oyun oynuyoruz, her şey yapabiliyoruz. Geldiğimizde ilk önce sınıfa gidiyoruz. Derse giriyoruz. Daha sonra hocamız dersini verenlerin dışarı çıkabileceğini söylüyor. Hepimiz dışarı çıkıp oyun oynuyoruz. Kadir hocamız bazen gelerek bize çeşitli yiyecekler dağıtıyor. Biz bundan dolayı çok mutlu oluyoruz. Bütün arkadaşlarım da benim gibi çok mutlu. Buraya gelmekle çok iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.