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Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı

Gölcük'te akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
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