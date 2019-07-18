Bugün 08:57 TSİ
Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı
Gölcük'te akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gölcük'te akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz