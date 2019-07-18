Genç Günay'ın ölümünde dikkat çeken DETAY!
İkilinin arasında hiç diyalog geçmemesi ve genç kızın kaza geçirmesinden sonra şahsın çok sakin tavırlarla otobüsten inmesi ise dikkat çekti.
Gebze'de meydana gelen olayda 18 yaşındaki Günay Gönülaçar, Dilovası'ndan Gebze'ye gitmek için Y.K. idaresindeki 41 J 4171 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Gebze'de bulunan bir alışveriş merkezinin önünde inmek isteyen genç kız, otobüsün kapısına doğru yaklaştı. Hareket halindeyken kapısı açılan otobüsten bir anda inmeye çalışan genç kız düşerek ağır yaralandı.
TUTUKLANDI
Hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından sürücü Y.K. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YANINDA OTURAN KİŞİYE DİKKAT
Genç kızın düşüş anını izleyen herkesin kanını donduran güvenlik kamerası görüntülerinde ilginç bir detay göze çarptı. Olayın birkaç saniye öncesine gidildiğinde Gülay Gönülaçar’ın otobüsten inmek için ayağa kalkmadan önce, yanında oturduğu kişinin kucağına gizlice bir şey bıraktığı görülüyor.
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Yorumlar
(1 )
Erkan - çocuk eline herhalde telefon numarası iliştirdi kızda panikle inmeye çalıştı bence en büyük cezayı o yanndaki çocuk çekmesi lazım.
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