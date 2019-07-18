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Akar'dan tatile çıkmak isteyen vekillere tepki!

TBMM’de torba yasası görüşmeleri devam ederken AKP ve MHP’nin yasa görüşmeleri sonrasında Meclisi 1 Ekim tarihine tatil etme kararına tepki gösteren CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, "Hangi sorunu çözdünüz de tatile gidiyorsunuz" dedi.

TBMM’de torba yasası görüşmeleri devam ederken AKP ve MHP’nin yasa görüşmeleri sonrasında Meclisi 1 Ekim tarihine tatil etme kararına tepki gösteren CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, "Hangi sorunu çözdünüz de tatile gidiyorsunuz" dedi. 27. Dönemin geçtiğimiz dönemlere oranla en az çalışılan yasama yılını gerçekleştirdiğine dikkat çeken Akar, vatandaşın beklentilerini karşılamadan Meclisin tatil edilmesine karşı olduklarını söyledi.

MEYDANLARDA VERDİĞİNİZ SÖZLERİ TUTUN

TBMM’nin torba yasa ve Kalkınma yasası görüşmeleri sonrası tatil edilmesinin doğru olmadığını belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, 9 seçimdir Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların sorunlarını çözeceğini söyleyenlerin bu sözlerini tutması gerektiğini söyledi. Bütün siyasi partilerin bu konu da söz verdiğini belirten Akar, “1 yıl önce seçimler öncesinde 3600 EK gösterge konusunda AKP’nin seçim sonrası Meclise getireceğiz dediğini ancak görüşmeden çözmeden şimdi Meclisten kaçıyorlar” dedi.

NEYİ ÇÖZDÜNÜZ DE NEREYE GİDİYORSUNUZ

Muhalefet partileri olarak EYT, 3600 EK gösterge ve yaklaşık 5500 baş polisin sorunlarına ilişkin Kanun Teklifleri getirdiklerinin altını çizen Akar, “Bunlar MHP ve AKP tarafından reddedildi” dedi. Bu sorunları Meclis olarak çözemediklerini belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, yine af konusunda sözlerin olduğunu AKP’nin yargı reformu diyerek milleti beklentiye soktuğunu ancak bu konuda da hiçbir adımın atılmadığını söyledi. CHP grubu olarak bu kadar sorun dururken Meclisin tatil edilmesine karşı olduklarını belirten Akar, Meclis kürsüsünden cezaevi yapıyoruz diye müjde veren anlayışın vatandaşın gerçek gündemi ve beklentileri karşılamadan Meclisi tatil etmesini kabul etmediklerini söyledi.

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Yorumlar

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Izmit1 - Uzun zamandan beri duyduğum en doğru ama en doğru söz. Ağzınıza sağlık sayın Milletvekilim. Milletin vekili işte budur.

Yanıtla . 1Beğen 18 Temmuz 11:46

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