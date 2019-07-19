3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı
Derince'de evinin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı.
Olay, Derince Çanarlı Mahallesi Nato Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki 4 katlı binanın 3. katında bulunan evin balkonunda oyun oynayan 5 yaşındaki H.B.G. bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Küçük çocuk düşmenin etkisi ile yaralanırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerin olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan çocuk, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorumlar
(1 )
Mülayim Çoksert - Eğer çocuk 6 m. lik balkondan yere,asfalta düşmüş olsaydı mutlaka ağır hasar alır, kolu kafası,bacağı kırılırdı....Binaya bitişik tuğla yapının üzerine düşmüş olmalı ki yol kenarında oturup bekliyor...Tuğla yapının çatısı oluklu saç;kısmen esnek olduğundan süspansiyon etkisiyle düşme şiddetini hafiflemiş ve bu düşüş mesafesi de kısalmış.
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