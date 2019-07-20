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Kamyon ile banka aracı çarpıştı: 3 yaralı

Çayırova'da kamyon ile bir bankaya ait para nakil aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Çayırova Akse Mahallesi'nde meydana geldi. Musa Dinç idaresindeki 41 ABS 664 plakalı kamyon ile Atilla Kuzu idaresindeki 06 FL 9543 plakalı bir bankaya ait para nakil aracı çarpıştı. Kazada, banka aracının şoförü Atilla Kuzu ve güvenlik görevlileri İhsan Erdoğan ve Osman Yıkıcı yaralandı. Hasar gören araçta sıkışan Atilla Kuzu itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralanan 3 kişi 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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