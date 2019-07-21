Kocaelispor, ikinci hazırlık maçında Süper Lig ekibi Beşiktaş ile hazırlık maçında karşılaştı. Maç saat 18.30'da başladı.

DAKİKALAR:

0' Maç başladı.

Dk. 5: Beşiktaş’ta Dorukhan’ın şutu Güven’den sekti auta çıktı

GOOL!

Dk. 9: Gökdeniz ile Kocaelispor 1-0 öne geçti. Mert’in pasında Gökdeniz savunma arkasına koşu yaptı. Kaleci Karius’tan önce topa dokundu ve topu ağlara gönderdi.

Dk. 14: Beşiktaş beraberlik golüne yaklaştı topla ceza sahasına sokulan Adem Layiç pasında queresma nın şutu kaleci Volkan’da kaldı.

GOL!

Dk .24: 1-1. Beşiktaş Quaresma'nın golüyle beraberliği sağladı. Portekizli futbolcu ceza sahası ve sol çaprazından kaleye şut gönderdi. Top sol köşeden filelerimizle buluştu.

Dk. 30: İlk yarım saat geride kaldı. Skor 1-1 olduktan sonra iki takımda net sayılabilecek bir pozisyon bulamadı.

GOL!

Dk. 33: Beşiktaş 2-1 öne geçti. Beşiktaş’ta Quaresma'nın ortasında Roco’nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

Dk. 35: Quaresma'nın serbest vuruşumda Volkan topu son anda kornere gönderdi.

Dk. 45: İlk yarı 2-1 bitti.

Dk. 46: Maç başladı.

Dk. 48: Kocaelispor’da Burak Süleyman serbest vuruştan topu kaleye gönderdi. Utku Yuvakuran, soluna uzanarak topu kontrol etti.

GOL!

Dk. 57: Beşiktaş skoru 3-1'e getirdi. Boyd'un pasında Muhayer golü atıyor.

GOL!

Dk. 66: Beşiktaş skoru 4-1'e getirdi. Muhayer'in pasında Umut Nayir topu ağlara gönderdi.

GOL!

Dk. 80: Beşiktaş skoru 5-1'e getirdi. Ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Umut Nayir, topu Can Emre nin üzerinden ağlara bıraktı.

GOL!

Dk. 83: Beşiktaş skoru 6-1'e getirdi. Golün sahibi Oğuzhan Akgün... Boyd sağdan ortaladı uzak kale direği yakınlarında Oğuzhan topu boş kaleye gönderdi.

GOL!

Dk. 86: 7-1 oldu. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Oğuzhan Akgün'ün kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

Dk. 90: Maç sona erdi.

KADROLAR:

BEŞİKTAŞ:

Karius (Utku Yuvakuran)

Gökhan Gönül

Vida

Roco

Caner Erkin

Oğuzhan Özyakup

Dorukhan Toköz

Adem Ljajic

Quaresma

Lens

Güven Yalçın

YEDEKLER:

Utku Yuvakuran

Ersin Destanoğlu

Kerem Kalafat

Alpay Çelebi

Isimat Mirin

Ahmet Gülay

Erdem Seçgin

Muhayer Oktay

Necip Uysal

Tyler Boyd

Oğuzhan Akgün

Umut Nayir

Erdoğan Kaya

İlkay İşler

Kartal Kayra Yılmaz

KOCAELİSPOR İLK 11

Volkan Mert Korkmaz

Onur Öztonga

Murat Soner Başak

Kemalcan Aydemir

Kadir Öge

Mesut Özdemir

Mert Yavuz

Hamza Mutlu

Sefa Narin

Burak Süleyman

Gökdeniz Bayraktar

YEDEKLER:

Can Emre

Doğukan Kaya

Berk Karadağ

Kerem Yıldırım

Rıza Altıntaş

Yıldıray Berber

Melih Süleyman

Mervan Yiğit

Doğan Gürbüz

Bedirhan Akar

Celil Çelik