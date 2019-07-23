Olay, 8 Haziran tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Milli İrade Meydanı mevki'inde bulunan ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.M. (20) idaresindeki 34 BA 7080 plakalı cip, Atatürk Bulvarı’nda seyir halindeyken aynı istikamette seyreden sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir araçla çarpıştı. Yaşanan kaza sonrasında plakası belirlenemeyen araçtaki sürücünün, cipe yaklaşması sonucunda M.E.M., kırmızı ışık ihlali yaparak kavşaktan Sanayi Caddesi’ne dönmeye çalıştı. Bu sırada Atatürk Bulvarı’ndan, Şehit Rafet Karacan Bulvarı’na seyir halinde olan 34 EN 4639 plakalı motosikleti ile 22 yaşındaki Kadir Kaçar, cipin altında kaldı. Cipin metrelerce sürüklediği Kadir Kaçar, başındaki kaskın da çıkması nedeni ile ağır yaralandı.

Gözaltına alınan cip sürücüsü serbest kaldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Kaçar, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaçar kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü M.E.M. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde çarpıştığı araçtan inen şahısların kendilerine doğru küfür ederek geldiğini görünce büyük panik yaşadığını iddia eden M.E.M.’in bu sebepten dolayı panik yaptığını ve kırmızı ışık ihlali yaparak Kaçar idaresindeki motosiklete çarptığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.E.M., Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı’nın tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkartılan M.E.M.’in Kocaeli 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce suç vasfı ve delil durumunun şüphelinin lehine değişebileceği, beklenen ceza ile tutuklanmanın ölçülü olmayabileceği belirtilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Feci kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasında

Cipin 22 yaşındaki motosiklet sürücüsünü metrelerce sürüklediği o anlar, kent güvenlik kameralarına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen o anlarda cip sürücüsü çarpıştığı araçtan inen şahısları görünce bir anda kırmızı ışık ihlali yaparak hızla ilerliyor. Bu sırada cip kavşaktan geçen motosiklete çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü metrelerce sürüklenirken, başındaki kaskta çıkarak metrelerce uzağa savruluyor. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralının yardımına koşarken, cipte bulunan sürücü M.E.M.’i, babası sakinleştiriyor. Daha sonra gelen sağlık ekiplerince yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılıyor.

Genç Kadir 18 günlük yaşam savaşına yenik düştü

Sevim ve Rahim Kaçar çiftinin 2 oğlundan birisi olan 22 yaşındaki Kaçar ise yaklaşık 18 gün boyunca tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi yoğum bakım ünitesinde yaşam savaşı verdi. 27 Haziran tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kaçar, hayatını kaybetti. Kaçar’ın ölüm haberini alan aile hüzne boğuldu. Olaydan yaklaşık 6 ay önce vatani görevini tamamlayarak baba ocağına döndüğü öğrenilen Kadir Kaçar’ın cenazesi, memleketi Afyon’a götürüldü. Askerden döndükten sonra bir otomobil fabrikasında işe başladığı ve yaklaşık 3 ay önce de kazaya kurban gittiği motosikleti satın aldığı öğrenilen Kaçar, toprağa verildi.

Acılı aile oğlunun ölümüne neden olan sürücünün cezalandırılmasını istiyor

22 yaşındaki oğlunun ölümünün ardından büyük hüzün yaşayan Kaçar ailesi, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan cip sürücüsü M.E.M.’in tutuklanması için yargı yoluna gitti. Kadir’in babası Rahim Kaçar, oğlunun ölümüne neden olan sürücünün yaklaşık 1 buçuk aydır sokaklarda elini kolunu sallayarak dolaşmasının kedilerini daha da çok üzdüğünü söyledi. Devlet büyüklerine seslenen aile, çocukları için adalet istedi. Oğlunun öldürülmesine neden olan şahsın cezasını çekmesini istediklerini belirten acılı aile, şüphelinin bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra serbest bırakılmasını kabullenemediklerini kaydetti.

“Oğlum şehit olsaydı vatan sağ olsun der, bu kadar üzülmezdim”

Devlet büyüklerine seslenen baba Rahim Kaçar, cip sürücüsü için verilen kararda adaletsizlik olduğunu ifade ederek, “Yavrum kaldırıldığı hastanede 18 gün yoğum bakımda kaldı. 27 Haziran tarihinde acı haber geldi. Kurtaramadık, toprağa verdik. Ben buradan devlet büyüklerime sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İçişleri Bakanımız, Sayın Adalet Bakanımız, biz adalet istiyoruz. Benim oğlum yok yere kırmızı ışık ihlali nedeni ile hayatını kaybetmiştir. 22 yaşındaki yavrumu toprağa verdim. Ben büyüklerimden adalet istiyorum. Oğlumun ölümüne neden olan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır. Ben bunu adalet saymıyorum. Büyüklerimden yardım istiyorum ve bu şahsın en ağır cezaya çarptırılmasını talep ediyorum. Ne olursunuz bana yardım edin. Benim oğlum askerde şehit olsaydı vatan sağ olsun derdim, bu kadar üzülmezdim. Ama kırmızı ışık ihlali yüzünden yavrumu bizden koparttılar İçimiz yanıyor” dedi.

“Benim çocuğumun ölümüne neden olan kişi 1 buçuk aydır annesinin koynunda yatıyor”

Tek isteğinin oğluna çarpan kişinin en ağır cezayı alması olduğunu söyleyen anne Sevim Kaçar ise, “Oğlum kadir 6 ay önde askerden gelmişti. Askerliğini Erzurum’da yaptı, geldikten sonra işe girdi. Daha 22 yaşındaydı. Olay günü benim oğlum yeşil ışıktan geçerken, bu çarpan kişi kırmızı ışıkta durmayıp benim çocuğuma çarptı. Oğlum 18 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Daha sonra 27 Haziran tarihinde toprağa verdim. Bize yazık değil mi? Sayın Cumhurbaşkanım, benim çocuğumun ölümüne neden olan kişi 1 buçuk aydır annesinin koynunda yatıyor. Hiçbir ağır ceza almadı. Benim yüreğim yanıyor. Bu kişinin en ağır ceza almasını istiyorum. Bu kişilerin cezalandırılması lazım. Kırmızı ışıkta geçip dikkat etmeyenlerin gündeme gelerek cezalandırılması gerekiyor” diye konuştu. İHA