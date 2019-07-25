Sokak ortasında önce eski eşini sonra kendisini vurdu
Derince Yavuz Sultan Mahallesinde yaklaşık 1 sene önce boşandığı eşini tabancayla öldüren kişi intihar ederek yaşamına son verdi.
Alınan bilgiye göre Derince Yavuz Sultan Mahallesi Ozan Sokak üzerinde Şehmuz Ersait (55) isimli şahıs sabah saat 07: 30 sularında yaklaşık 1 sene önce boşandığı eski eşi Nuray Anar (46)’ı beklemeye başladı. Eski eşinin işe gitmek üzere evden ayrıldığı sırada üzerindeki tabancaya sarılan Ersait, eski eşine 5, 6 el ateş ettikten sonra namluyu kendisine çevirerek intihar etti. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Anar ve Ersait'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Uzaklaştırma kararı vardı
Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ersait ve Anar'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Acı haberi alan Nuray Anar’ın ailesi ve yakınları olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Eski eşini öldürdükten sonra intihar eden Ersait’in sık sık eski eşinin oturduğu bölgeye gelerek rahatsızlık verdiği ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. Anar ve Ersait’in 2 çocuklarının olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Nuri AKÇAHARMAN
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Yorumlar
(3 )
Izmitli - olay oldu ölüm var savcı hakim polis iş başında .kadın sürekli tehtid ediliyormuş..daha ne diyeyimki.bunun gibi nice haberler okuduk.kadını boşadın ne b..k yemeye halen hayatına kastedersin.kendin geber git
Özgür - Silah taşımak, silahsız birine ateş edip.öldürmek erkeklik değildir. Acizliktir korkakliktir, beyinsizliktir!
Yalandünya - Abi sen oyle diyonda Allah kimsenin basina vermesin zor ayrıliklar.rabbim rahmet etsin
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