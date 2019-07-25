Enes Cengiz: Ben maganda değilim

8 Haziran akşamı İzmit Milli İrade Meydanı kavşak kesişiminde meydana gelen kazada, Enes Cengiz idaresindeki araç ile Kadir Kaçar idaresindeki motosiklet çarpışmış, Kaçar ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 18 günlük yaşam savaşının ardından hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz günlerde de, Kaçar’ın ailesi açıklamalarda bulunmış ve oğullarının hayatını kaybetmesine sebebiyet veren kişilerin gerekli cezaları almadığını belirtmişti. Kaçar ailesinin, “Gerekli cezayı almadı” dediği Enes Cengiz ve babası Mehmet Cengiz, kaza gecesi yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

“CİP DEĞİL, NORMAL BİR OTOMOBİL”

Her yerde araçlarının cip olarak yazıldığını fakat o gece kullandıkları aracın bir cip değil, normal otomobil olduğunu söyleyen baba Mehmet Cengiz, “Öncelikle o gece altımızda cip yoktu, normal ebatlarda bir otomobil vardı. Yani aracımız kesinlikle cip kadar ağır değil. “Kazanın oluş şekli bahsedildiği gibi değil, kırmızı ışıkta beklerken arkamızda bir patlama sesi duyduk. O esnada arkamızda bir kaza olduğunu fark ettik. Daha sonra eski bir Mercedes içerisinden birileri indi ve “Burada durulur mu?” diye bize yönelik bağırmaya başladı. Aracımızın arka tarafına vurmaya başladılar. İçinde bulunduğum otomobili oğlum Mehmet Enes Cengiz kullanıyordu. Bu tartışma yaşanırken, az önce duyduğumuz sesi de silah sesi sandı ve “Baba bunlar serseriler, bunlara uymayalım” dedi, telaşa kapılarak, kırmızı ışıkta beklerken hareket haline geçti. Birinci viteste ilerlerken de bir motosiklet bize hızla çarptı”diye konuştu.

“SEBEBİYET VERENLER KAYBOLDU”

Kazadan sonra oğlunun büyük bir üzüntü ve şok yaşadığını anlatan baba Cengiz, “Kazanın ardından 112’yi arayarak ihbarda bulundum. Oğlum şoka girmişti onu bir iş yerine götürdüm, su aldım. Daha sonra polis geldi. Durumu anlattım, kazayı bizim yaptığımız söyledim. Oğlumun yanına gittiğimizde kaldırımda oturuyordu. Şoktan kurtulamadı. Bizim kaza yapmamıza sebebiyet verenler ise kısa sürede ortalıktan kayboldu. Kazadan sonra aile ile defalarca görüşmek istedik. Kabul etmediler, kardeşimizin tedavi sürecinde de sürekli irtibat halinde kalmaya çalıştım, birileri aracılığı ile durumunu öğrenmeye çabaladım. Bizi üzülmüyor sanıyorlar ama yanılgı içindeler” dedi.

“HUZURLU OLDUĞUMU DÜŞÜNMEYİN”

Kaza sırasında aracı kullanan 20 yaşındaki Enes Cengiz ise, “Ben zaten kırmızı ışıkta bekliyordum. O olayı yaşadıktan sonra telaşa kapıldım, benim tek hatam bu. Kazada yaşamını yitiren kişi için çok üzgünüm. Kimse huzurlu bir şekilde yaşadığımı düşünmesin. Yaşadıklarımı bir tek ben bilir. Her gün farklı kişiler tarafından ölen Kadir Kaçar’ın görüntülerini bana gönderiyorlar. Vicdanın rahat mı? Diye eleştiriyorlar. Ben bunu hak ettiğimi düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.