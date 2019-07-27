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Eski ortağını kahvehanede kurşunladı

İzmit Gündoğdu Mahallesinde kahve önünde oturan bir kişi, eski ortağı tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre İzmit Gündoğdu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehane önüne otomobille gelen M.A.E. isimli şahıs, kahvehane önünde oturan eski ortağı Fikret Şenyiğit’e tabancayla 5 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Bacağına isabet eden iki mermi ile yaralanan Şenyiğit yere yığılırken olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Şenyiğit’i yaptıkları ilk müdahalesinin ardından ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan Şenyiğit’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken yaşanan olay nedeniyle kahvehanede panik yaşandı. Olayın faili olduğu öne sürülen M.A.E.’nin Şenyiğit ile eski ortak oldukları ve aralarında husumet bulunduğu öne sürüldü. Polis ekipleri M.A.E.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

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