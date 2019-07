Körfez’de 2015'den beri faaliyet gösteren DP World Yarımca Limanı, demiryolu ağına bağlandı. Türkiye'nin demiryolu olan her köşesine kesintisiz taşımaya imza atan DP World Yarımca böylelikle Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu ile Hazar Denizi'ne, oradan da Çin'e bağlanmış oldu.

YOĞUN KATILIM

Yarımca’da gerçekleştirilen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dünya Yatırım Ajansları Birliği Başkanı Arda Ermut, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, DP World CEO’su Kris Adams, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar,Deniz Ticaret Genel Müdürü Halil Yıldız, Deniz İç Suları Genel Müdürü Taner Keskin, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Erol Arıkan, ilgili daire müdürleri ve kuruluşların yöneticileri katıldı.

6 AYDA TAMAMLANDI

Belli başlı hat seferlerinin uğrağı DP World Yarımca, artık demiryolu bağlantısıyla Türkiye'nin her yerine ulaşacak. Geçtiğimiz Ocak ayında başlayan demiryolu bağlantısının inşaatı, 6 ayda tamamlandı. Açılış törenine ev sahipliği yapan DP World Yarımca CEO'su Kris Adams, törendeki konuşmasında “Demiryolu, Kars-Tiflis-Bakü hattı ile İpek Yolu üzerinden Çin'e de bağlanmış oldu. Böylece limanımız, Orta Koridor üzerinden Avrupa ülkelerine açılan bir kapı özelliği de kazanmış olacak. DP World, Kazakistan'daki Aktau ve Korgas limanlarına yönetim danışmanlığı veriyor. Çin pazarının Avrupa'ya bağlanmasında kritik rol oynayan limanımızın Türkiye'nin stratejik konumlamasına da katkıda bulunacağına eminim” ifadelerine yer verdi.

600 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Türkiye’nin 80 milyonluk geniş ve genç nüfusu olduğunu belirten Adams, “Türkiye, güçlü bir yerel altyapı yatırımı ortamı, yüksek büyüme oranları, önümüzdeki 5 yılda dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefi ve konteynırlaşma yönündeki ilerlemesi gibi birçok özelliğiyle hızla gelişen bir ülke. Küresel ağımız içerisinde önemli bir yere sahip. Bu yüzden 550 milyon doların üzerinde maliyet ile kurulan DP World Yarımca’ya önümüzdeki altı ayda yapacağımız 50 milyon dolarlık yatırımla toplam 600 milyon dolarlık yatırım yapmış olacağız” dedi.

TÜRKİYE’NİN TİCARETİNE TALİBİZ

Sözlerini sürdüren DP World Yarımca CEO'su Kris Adams, “Türkiye’nin ithalatını ve ihracatını taşımaya talibiz. Uzun vadede ekonominin büyümesine yardımcı olmak için buradayız. Bu kapsamda da liman operasyonlarımız ve insan kaynağımıza yatırım yapıyor, müşteri ve tedarikçilerimize global tecrübe ve bilgimizden de destek alarak, zaman ve maliyet konularında etkin çözümler sunuyoruz” şeklinde konuştu.

BU İVME TESADÜF DEĞİL

Adams’ın ardından konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, ”Türkiye’nin son 17 yılda yakalamış olduğu ivme, bir tesadüf değildir. İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ile birlikte Türkiye’nin stratejik konumu, dinamik nüfusu ve sahip olduğu nitelikli işgücü, ülkemizi cazip bir yatırım ve lojistik merkezi haline getirmiştir. Bu demiryolu açılışıyla birlikte Yarımca’nın Türkiye’de demir yolu ağı olan her köşeyle bağlantısına vesile oluyoruz. Amacımız sadece liman ya da demiryolu yatırımlarını artırmak değil. Bizim hedefimiz Türkiye’de faaliyet gösteren yatırımcılarımızın ülkemizin her bir köşesine ve tüm dünyaya ulaşımını sağlamak. Yatırım Ofisi olarak, DP World gibi çok yönlü projelere her zaman öncelik verdik bundan sonra da vermeye devam edeceğiz” dedi.

DÜNYANIN HER YERİNE ULAŞACAK

Kocaeli-İstanbul arasındaki demiryolu hattına bağlanan iltisak hattının bir kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Ermut, “Blok tren işletimine uygun yapılan hat, yüklü vagonları rıhtıma kadar ulaştırıyor. En gelişmiş teknolojileri kullanan DP World Yarımca limanı, burada uzaktan kumandalı vinçleriyle doğrudan vagonlara yükleme ya da vagonlardan boşaltma yapabiliyor. Demiryolu bağlantısıyla birlikte DP World Yarımca Terminali başta Ankara, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya olmak üzere rayların uzandığı her yere gidecek. Sevkiyatı genellikle demiryolu ile yapılan maden filizi, mermer ve makinalar limana, oradan da hat gemileriyle dünyanın her yerine ekonomik ve güvenli bir şekilde ulaşacak” dedi.

BÜYÜKAKIN’IN BAKANDAN LOJİSTİK KÖY TALEBİ

Ermut’un ardından mikrofona gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Türkiye ekonomisi ülkemiz ve şehrimiz açısından muhteşem bir ana şehirlik ediyoruz. 6 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirilen demiryolu bağlantısı ile Anadolu’nun birçok notasına bağlanacak. Böylelikle yeni ipek yolu bağlantısı da gerçekleşmiş olacak. Yatırımda emeği geçen paydaşlara teşekkür ediyorum. Şehrimizde günlük 200 bin kamyonun lojistik hareketi var. Sayın bakanım bu hattı yaygınlaştırmamız, karayolu bağlantısı için de lojistik köy yapmamız gerekiyor. Bu hayati önem arz ediyor. Türkiye, geleceğin yükselen yıldızlarından biri olacak bunun içinde iltisak hatların artırılması gerekiyor” dedi.

DIŞ TİCARETİN %18’İ KOCAELİ GÜMRÜKLERİNDEN

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’ın ardından konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “Kocaeli Türkiye ekonomisine büyük katkı sunan illerin başında geliyor. İzmit körfezimiz 34 limanıyla elleçlenen yük oranına baktığımızda 73 Ton ile ilk sırada yer alıyor. Böylesine önemli bir kentte yer alan DP World bu günkü çalışması yatırımlara ciddi katkı sağlayacaktır. Uluslararası ticaretten daha fazla pay almak için lojistik faaliyetlerin maliyetinin düşürülmesi gerekmektedir. Bu yatırım da maliyetlerin düşürülmesine katkı sunacak. Dış ticaretin yüzde 18’i Kocaeli gümrükleri ile gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.

ÜLKEMİZDE BİR İLK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ise “Sınırlarının yüzde 73’ünden fazlasının denizlerle çevrili olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Lojistik noktasında doğal üs konumundayız. Sadece Doğu ile Batı arasında değil Kuzey ile Güney arasında küresel ölçekte lojistik üs konumundayız. Ulaşım toplumsal refahın ve ekonomik yapıların temel çarkıdır. Dünya ölçeğinde yollar, havalimanları, demiryolları ve ulaşım altyapısını tesis ediyoruz. Bunların tamamını birbiriyle buluşmasını sağlıyoruz. Özel sektörümüz de taşın altına elini koysun gücümüze güç katsın dedik. Bu gün buradaki yatırım da budur. Bu hizmet özel sektör açısından ülkemizde bir ilktir” dedi.

135 KİLOMETRE DEMİR YOLU YATIRIMI

Kıyılardan iç kesimlere en ekonomik taşımanın demiryolu sistemi olduğunu ifade eden Bakan Turhan, “Demiryolu anlayışını yeni bir sistemle ele aldık. Hatların tamamının elektrikli ve sinyalli hale lojistik merkez yaygınlaştırılması, yerli ve milli demiryolu sanayinin geliştirilmesi öncelik verdiğimiz politikalar arasında yer alıyor. Bu kapsamda demiryoluna 133 Milyar TL yatırım yaptık. 2003 yılından itibaren yılda ortalama 135 kilometre demiryolu yapma başarısına ulaştık. 2023 yılında TCDD ve özel demiryolu işletmeciliğinin karasal taşımacılık içindeki payını yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

ELEKTİRİKLİ HATTI ARTIRIYORUZ

“Yüksek hızlı tren hatlarının yanı sıra yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabileceği 200 km/saate uygun hızlı tren hatları inşa etmekteyiz” diyen Bakan Turhan, “Demiryolu yapımının yanı sıra yük ve tren trafiğinin yoğun olduğu önemli aksların elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi çalışmalarına da hız verdik. 2003 yılında 2.505 km (yüzde 23) olan sinyalli hat uzunluğumuzu yüzde 132 artırarak 5 Bin 809 km’ye (yüzde 45) ulaştırdık. 2023 yılına kadar önemli akslarımızın tamamının (tüm hatlarımızın yüzde 77’si) sinyalli hale getirilmesini hedefliyoruz. 2 Bin 82 km (yüzde 19) olan elektrikli hat uzunluğumuzu da yüzde 166 arttırarak 5 Bin 530 km’ye (yüzde 43) ulaştırdık. 2023 yılına kadar önemli akslarımızın tamamının (tüm hatlarımızın yüzde 77’si) elektrikli hale getirilmesini amaçlıyoruz” dedi.

LOJİSTİK ÜS KONUMUNDAYIZ

Kombine taşımacılık için bağlantı noktası görevi yapacak, 21 lojistik merkezden 9’unu fiilen işletmeye aldıklarını 2’sinin yapımını tamamladıklarını ifade eden Turhan, “10’unun da planlama ve yapım çalışmalarına devam ediyoruz.Bugüne kadar hizmete açılan ve yapımı tamamlanan toplam 11 adet lojistik merkez ile lojistik sektörümüze 4,8 milyon m2 alan ve 13,2 milyon ton taşıma kapasitesi kazandırdık.21 lojistik merkezi hizmete girdiğindeTürk lojistik sektörüne, 35 milyon ton taşıma imkânı ile 13 milyon metrekarelik açık alan, stok alanı, konteyner stok ve elleçleme sahası kazandırmış olacağız.Böylece ülkemiz, bölgesinin lojistik üssü olma iddiasını büyük oranda gerçekleştirmiş olacaktır” dedi.

294 KM İLTSAK HATTI PLANLADIK

Toplam uzunluğu 433 kilometre olan 281 adet iltisak hattının mevcut olduğunu belirten Bakan Turhan, “Önümüzdeki dönemde 38 adet OSB, özel endüstri bölgesi, liman ve serbest bölge ile 36 adet üretim tesisine yönelik toplam 294 km uzunluğunda iltisak hattı yapılmasını planladık.Yüklerin daha hızlı ve ekonomik olarak taşınması amacıyla limanlara da demiryolu bağlantıları yapıyoruz. 10 liman ve 4 iskeleye olmak üzere toplam 85 kilometre demiryolu bağlantısı bulunmaktadır. Filyos, Çandarlı gibi önemli limanlar olmak üzere 7 limana daha (25 km) daha bağlantı sağlayacağız” dedi.

YÜK MİKTARINI MİLYONDAN MİLYARA ÇIKARACAĞIZ

Bakan Turhan sözlerinin devamında “İnanıyorum ki bu durumda limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 460 milyon tondan, milyar tonlara çıkacaktır (2003’te 149 milyon tondu)Maksat, sanayicimizin önünü açmak, yükünü hafifletmek, menzile/pazara kolay ulaşmasını sağlamaktır. Bu manada, kendi öz kaynaklarıyla adım atam işletmecilerimizi yürekten alkışlıyoruz. O nedenle bugün açılışını yaptığımız hat, örnek olması açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu hizmetle, Yarımca Limanı, değerine değer katmış olmaktadır. Limanın demiryoluyla buluşması, aynı zamanda geniş ve büyük vizyonu ortaya koymaktadır. Bu vizyonun özel sektörümüzle paylaşılıyor olması ve gerektiğinde bu yönde adımlar atılması, ülkemiz adına gurur vericidir” ifadelerini kullandı.

DP WORLD HAKKINDA

DP World, dünya ticaretinin ve tedarik zincirinin önemli bir parçasıdır DP World küresel ölçekte liman işletmeciliğinde önemli bir yere sahip olup 40 ülkede 82 limanında 43 bin’den fazla kişiye istihdam sağlıyor. Şirketimizin ana hizmetini ve gelirinin dörtte üçünü konteyner elleçleme oluşturmaktadır. 2016 yılı sonu itibariyle DP World brüt olarak 64 milyon TEU’luk konteyner elleçledi. Düzenli gelişme ve genişleme planlarıyla 84.6 milyon TEU olan mevcut brüt kapasitesini piyasa talepleri doğrultusunda 2020 yıllında 100 milyon TEU’ya çıkarmayı hedeflemektedir.

DP WORLD YARIMCA HAKKINDA

Marmara’nın en büyük Konteyner limanlarından biri olarak 46 hektar alana kurulu olan DP World Yarımca limanın kapasitesi yıllık 1,3 milyon TEU olup halen 500 kişiye istihdam sağlamaktadır.2015 yılında 550 milyon dolar yatırımla hayat geçen DP World Yarımca, İzmit Körfezi’nde amaca yönelik konteyner taşımacılığına hizmet veren ihtisaslaşmış ilk ve tek liman olmasıyla ve en ileri teknolojileri kullanıyor olmasıyla öne çıkıyor.Selin BECER