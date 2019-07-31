Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı...
İzmit'te daha önce çok sayıda ölümlü kazanın meydana geldiği ve büyük araçların girişinin yasaklandığı yola giren kamyonet, fireni patlayınca yeşil alana girip metrelerce uzunluktaki ağaçları kökünden söküp durabildi.
Olay 09.00 sıralarında İzmit Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde bulunan Santral yokuşu diye bilinen yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye Onur Karaduman idaresindeki 34 TH 0574 plakalı kamyonet iddialara göre girmesinin yasak olduğu rampadan aşağı doğru inerken bir anda freni patladı. Freni patlayan aracın kontrolden çıkması sonrası hızla ilerleyen kamyonet, sürücünün son anda manevra yapmasıyla önünde ki araçlara çarpmadan yeşil alana girerek metrelerce uzunluktaki ağaçları kökünden sökerek durabildi. Daha önce bir başka freni patlayan kamyonetin çarparak duvarını yıktığı sağlık ocağına girmeye metreler kala duran kamyonetin sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
Kazalardan tedirgin olan mahalleli yola engel koyulmasını istiyor
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralanmanın olmadığı kazada kamyonun üzerine devrilen ağaç kesilmesinin ardından kamyonet çekici ile kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Santral Yokuşu’nda hep kazaların yaşandığına isyan eden bir vatandaş, "Allah’tan orada bir ağaç vardı. Buradan insanlarımız devamlı yürüyorlar, araçlar geliyor, çoluk çocuk geçiyor bu sokaktan. Biz mahalleli olarak bu ve benzeri olayları her zaman yaşıyoruz. Yokuşun aşırı dik olması ve bu tip kamyonetlerin girmesi sonucu yarın bir gün ölümlü insan kazası da olabilir. Bizim mahalleli olarak isteğimiz yüksek araçların girmesini engelleyici bir demir, bariyer konulması” dedi. İHA
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(4 )
Emre Meşe - keşke ölseymiş şoför en azından bir tradfik canavarından kurtulmuş olurduk yasak diyoruz işte yasak halen ne insanların hayatlarını tehlikeye atıyorsunuz
Nbalkaya - Büyük geçmiş olsun Daha öncede söyledim bu kazalar ne ilk nede son olacak.Maddi hasarlı çözüm önerimi tekrarlıyorum.İniş yönüne cep çarpma bariyerleri yapacaksın problem bitecek.Saygılarımla...
Ersoy Kandemir - Emniyetten sorumlu vali yardımcısı istifa etsin!Bir yanlış ilk seferinde oldu yanlış ikincisi tekrar ettiğinde hata üçüncüye oluyorsa aptallıktır,bu aptallık defalarca tekrar ediyorsa bu istifa etmesini dilediğim kişiye sormak lazım ne dendiğini!
Ercan Aydın - emniyetten sorumlu vali yardımcısı istifa etsin dün aynı yerde koskoca tır indi vali yardımcısı nasıl görmemezlige geliyor insanlar can yok sayılıyor trafik şube müdürü nasıl denetim yapıyor ancak bir insanın canı yanıcak ondan sonra mı denetim yapılcak SAYIN VALİMİZ sizlere sesleniyoruz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.