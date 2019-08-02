40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun

Alınan bilgiye göre 27 Haziran gece saat 04: 00 sularında İzmit Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu bayiine gelen bir otomobilden inen 4 kişi, ellerindeki taşlarla mağazanın camlarını kırarak içeri girdi. Elleri eldivenli ve yüzleri maskeli olan soyguncular, iş yerindeki güvenlik kameralarına aldırış etmeden yaklaşık 40 saniye içinde mağazadan piyasa değeri 80 bin TL olan 20 adet cep telefonu, 1 adet tablet ve 1 akıllı saati çaldıktan sonra aynı otomobille kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde mağazanın soyulduğunu fark eden iş yeri çalışanları durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin olay yerine geldiği otomobilin plakasının İstanbul’dan bir başka otomobilden çalındığını belirledi.

1 kişi aranıyor

Yapılan araştırmalar sonucu şüphelilerin adreslerini tespit eden polis ekipleri, İstanbul Küçükçekmece’de belirledikleri 5 ayrı adrese düzenledikleri operasyonda araç sahibi Ş.G. (32), kardeşi A.G. (19), M.B.K. (20) ve İ.Y. isimli 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Kocaeli, Sakarya ve İstanbul’da girdikleri cep telefonu mağazalarından örgütlü olarak hırsızlık yaptıkları belirlendi. Benzer suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olaya karışan ve örgütün lideri konumunda olan “Dayı” lakaplı Ş.Ş. (24) isimli şahsın ise arandığı öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN