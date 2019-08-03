Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi
Gölcük'te sahilde çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanarak ölen genç toprağa verildi.
Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Arıtma Tesisi mevkiinde Çağatay Atay (21), sahilde gezdiği sırada arkadaşının da içinde olduğu bir grubun kavga ettiğini gördü. Sahile tuvaletini yapan Müslüm A. (25) ile tepki gösteren grup arasındaki tartışmayı ayırmaya giren Çağatay Burak Atay (21) bıçaklanarak yaralandı. Atay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gencin ölümüne neden olan Müslüm A. ise olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonrasında Müslüm A., gözaltına alınırken morgda işlemleri tamamlanan Atay’ın naaşı ise ailesine teslim edildi. Atay’ın cenazesi Gölcük Yüzbaşılar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yukarı Değirmendere Mezarlığına defnedildi. Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Müslüm A. ise Gölcük adliyesine sevk edildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz