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Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu

Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu.

Hayalini kurduğu Dünya Barış Ormanları Projesini hayata geçirmek için işinden istifa eden 29 yaşındaki gezgin Yunus Emre Karaca otostopla Şırnak’ın Cizre ilçesine geldi.
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