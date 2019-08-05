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Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu.
Hayalini kurduğu Dünya Barış Ormanları Projesini hayata geçirmek için işinden istifa eden 29 yaşındaki gezgin Yunus Emre Karaca otostopla Şırnak’ın Cizre ilçesine geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz