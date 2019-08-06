İzmit meclisinde MHP'li isim ittifaka UYMADI!
Bazı müdürlüklerinin değiştirilmesi ile ilgili yer alan gündemin ilk 6 maddesinde komisyonlara havale edilmemesi ile ilgili oylamada ilk olarak müdürlük kurulmasına evet oyu veren MHP’li Meclis Üyesi Ayhan Arpacı, ikinci oylamada çekimser kalınca AKP’lileri şaşırttı. 3’üncü oylamada da AKP’lilerden ve diğer MHP’lilerden farklı olarak evet oyu veren Arpacı, Cumhur İttifakı’nın ortak kararına uymadı.
MHP’Lİ MECLİS ÜYESİ İTTİFAKA UYMADI
Gündem maddesi ile ilgili yapılan oylamada ilk olarak müdürlük kurulmasına evet oyu veren MHP’li Meclis Üyesi Ayhan Arpacı, ikinci oylamada çekimser kaldı. Ardından Hürriyet, “İlk olarak evet dediniz niye karar değiştirdiniz” diye sorunda Arpacı, “Aklıma yatınca uygun olduğunu düşündüm. Komisyonda evet denecek sonuçta. Ben kendi adıma konuşuyorum burada. Hayvan halkları ile ilgili siyasi bir olay değil, kötü bir olay da değil. Ben müdürlüğün değişmesini anlamam” dedi.
ARPACI ALKIŞLANDI
Arpacı, “İzmit’te çok fazla hayvan hakları ihlali mevcut. Bu yüzden kreş ve hayvan müdürlüğü için benim oyum evet. Ben kesinlikle siyaset yapılmasın istemiyorum. Halkın menfaatine olacak her şeye evet derim” dedi. Yeniden yapılan oylamada ise tekrar evet oyu kullandı. Ardından salondaki misafirler Arpacı’yı alkışladı. Ancak ilgili madde 19-18 oy çokluğu ile reddedildi.
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Yorumlar
(2 )
Galip - Ayhan Arpacı adamdır
Kemal - Ayhan arpacı yı doktor olarak tanıdım kendisi hem iyi bir doktor hem de çok vicdanlı bir insandır.
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