Büyükakın'dan TÜPRAŞ açıklaması "Hiçbir yere gidemezler"

AKP Derince İlçe Danışma Meclisinde konuşan Tahir Büyükakın, TÜPRAŞ Genel Müdürlüğünün İstanbul'a taşınması ile ilgili olarak "Bu haber ilk pazar günü çıktı. Bu konu ortaya çıkar çıkmaz ben ilk Maliye Bakanlığı ile temasa geçtim. Gereken görüşmeyi yaptım. Pazartesi günü de TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü iletişime geçtim ve gereken diyalogu gerçekleştirdim. Kendilerinin 3 yıldan bu yana Genel Müdürlüğü taşımayla ilgili çalışmalarının olduğunu ancak vergi merkezini değiştirmeyle ilgili bir kararlarının olmadığını söylediler.Bizde konuyu takip edeceğimizi ve buna asla müsadee etmeyeceğimizi ilettik. Umarım bir hata yapıp vergi merkezini değiştirme eğilimi içinde olmazlar. İçiniz rahat olsun Maliye Bakanlığının vergiyi nerenin alacağını belirleme hakkı var. Bakanlıkta biz gerekli tedbirleri aldık. Hiçbir yere gidemezler. Şunu söylemeliyim ki Kocaeli kendi menfaatleri söz konusu olduğunda bir araya gelmeyi biliyor." dedi.