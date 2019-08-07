Sukay Park'ta PATLAMA! 1 yaralı, 2 gözaltı

Alınan bilgi ve iddialara göre, Kartepe ilçesi Sapanca Gölü kıyısında bulunan Sukay Park'ta yer alan bir tesiste henüz tespit edilemeyen bir nedenden ötürü patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı tesis yıkılırken, tesiste görevli bir personel yaralandı. Patlamanın hemen ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Patlama sonrası yaşanan büyük panik nedeniyle olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açmak zorunda kaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri olay mahalinde iki kişiyi gözaltına aldı.

EL YAPIMI PATLAYICI PATLADI

İddialara göre, aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi ile tesis sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişi yanlarında bulunan el yapımı patlayıcıyı olay yerinde patlattı. Sesten etkilenen bir kişinin yaralandığı bildirildi. Karteep Belediye Başkanı mustafa Kocaman olayın hemen ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polislerin çalışması sürüyor.

DAHA ÖNCE DE BOMBA YERLEŞTİRMİŞLER

İHA'nin haberine göre ise, tesiste daha önce de el yapımı bomba düzeneğinin bulunduğu, işçiler tarafından etkisiz hale getirildiği iddia edildi. Olayda yaralanan Suriye uyruklu gencin patlamanın şiddetiyle 10 metre savrularak yere düştüğü, düşmenin etkisiyle vücudunda kırıklar oluştuğu, Afgan uyruklu gencin ise patlamanın gürültüsünden etkilendiği öğrenildi.