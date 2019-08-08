30 metrelik viyadükten dereye uçan kamyon sürücü yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre TEM Otoyolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan Erdal Canlı idaresindeki 41 SR 494 plakalı kamyonet, sürücüsünün lastiğin indiğini fark etmesi üzerine Kirazlıyalı Hamzaderesi Viyadüğü üzerinde sağ şeritte yavaşladı. Bu sırada arkasından gelen Zülfü Kekos (48) idaresindeki 23 EU 299 plakalı hurda yüklü kamyon, kamyonete arkadan çarparak savruldu. Önce sol şeride geçen kamyon kontrolden çıkarak çelik bariyerleri parçaladıktan sonra yaklaşık 30 metre yükseklikten Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesindeki dere yatağına uçtu.

Uzun araç kuyrukları oluştu

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada parçalanan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kekos’un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada hafif yaralanan kamyonet sürücüsü ise ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren Kekos’un cenazesi olay yerinde tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Nuri AKÇAHARMAN