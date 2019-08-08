Koray Aydın Parkında büyük yangın!

Gölcük Koray Aydın Parkında üstü tarafında bulunan ağaç dalları, inşaat artığı malzemeler alev aldı. Olay yerine ilçelerden takviye ekipler sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor. Öte yandan yangının çıktığı yerde malzemeleri sık sık belediyeye bildiren mahalle sakinleri, yetkililerden toprak atılmasını istedi. Yaklaşık 3 günde bir bu alanda yangın çıktığını belirten mahalle sakinleri, alanda biriken malzemelerin taşınmasını istiyor.