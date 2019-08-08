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Koray Aydın Parkında büyük yangın!
Gölcük Koray Aydın Parkının üst tarafında bulunan alanda yangın meydana geldi.
Gölcük Koray Aydın Parkında üstü tarafında bulunan ağaç dalları, inşaat artığı malzemeler alev aldı. Olay yerine ilçelerden takviye ekipler sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor. Öte yandan yangının çıktığı yerde malzemeleri sık sık belediyeye bildiren mahalle sakinleri, yetkililerden toprak atılmasını istedi. Yaklaşık 3 günde bir bu alanda yangın çıktığını belirten mahalle sakinleri, alanda biriken malzemelerin taşınmasını istiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz