TEM yolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu
Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM yolunun Kocaeli geçişi Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu.
Mesai saatinin bitmesiyle birlikte TEM yolu Ankara yönünde yoğunluk yaşanmaya başladı. TEM yolunun Derince ile İzmit arasındaki Korutepe ve Gültepe tünelleri ile Bekirdere rampaları ile viyadüklerde trafik yoğunluğu yaşandı. Bu bölgelerde sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kalırken, zaman zaman arızalanan araçlar ise trafiği aksattı. Trafik yoğunluğunun bu gece boyunca ve yarın devam etmesi bekleniyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü yetkilileri bayram tatili için yola çıkan sürücüleri yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyararak, yolculukları sırasında molalar vererek dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu.
KOCAELİ GEÇİŞİNDE TRAFİK YOĞUNLAŞTI
TEM yolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte akşam saatlerinde başlayan yoğunluk ilerleyen saatlerde daha da arttı. Maddi hasarlı kazalar trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi. Körfez ilçe geçişi ve Bekirdere rampasında trafik ağır ilerledi. Trafik yoğunluğunun sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz