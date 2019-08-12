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12. sınıf öğrencisi babasına inat kendi aracını kendi yaptı
Amasya'nın Taşova ilçesinde araba ustasının oğlu, babasının 'yapamazsın' demesine karşın motosiklet parçaları ile araç yaptı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde araba ustasının oğlu, babasının 'yapamazsın' demesine karşın motosiklet parçaları ile araç yaptı. 12. sınıf öğrencisi Selahattin Yeşil, yaz döneminde babasına yardım etmek için kendi dükkanlarında çalışıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz