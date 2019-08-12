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12. sınıf öğrencisi babasına inat kendi aracını kendi yaptı

Amasya'nın Taşova ilçesinde araba ustasının oğlu, babasının 'yapamazsın' demesine karşın motosiklet parçaları ile araç yaptı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde araba ustasının oğlu, babasının 'yapamazsın' demesine karşın motosiklet parçaları ile araç yaptı. 12. sınıf öğrencisi Selahattin Yeşil, yaz döneminde babasına yardım etmek için kendi dükkanlarında çalışıyor.
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