Dün 17:15 TSİ
Bebeği elinden zor aldılar
Papaz vaftiz sırasında bebeğe zarar verince aile şikayetçi oldu, papaz görevden alındı.
Araştırmacı-Yazar Mehmet Perinçek sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. Rusya’nın Gatçina şehrinde bir bebeği vaftiz eden Papaz’ın, vaftiz sırasında bebeğe zarar vermesi üzerine aile şikayetçi oldu. Bunun üzerine Papaz görevden alındı.
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Yorumlar
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İzmitli - Sapkın. Din adamı falan değil. Bildiğin sapkın. Papaz elbisesi üzerinden sapık duygularını gizliyor. Vatikan rezaletlerini okuyoruz.Çocuklar melektir. Büyük şeytanlardan çocuklarınızı koruyun.
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