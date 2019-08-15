Babası memlekette amcasıyla kavga etti, kuzenlerini vurdu
Gebze'de Ordu’da bulunan babasının arazi meselesi nedeniyle amcasıyla kavga ettiğini öğrenen Murat C. (35), amcasının çocukları İbrahim O. ve Sinan O.’yu tabanca ile ateş ederek bacaklarından yaraladı.
Olay gece saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi Gündoğan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Murat C., Ordu’da bulunan babasının arazi nedeniyle amcasıyla kavga ettiğini öğrendi. Murat C. bunun üzerine silahını alarak amcasının çocuklarının evinin önüne giderek, kuzenleri İbrahim O. ve Sinan O.’yu evin önüne çağırdı. Amca çocuklarıyla kavga eden Murat C. tabancasını çıkartarak ateşledi. İbrahim ve Sinan O. bacaklarına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. İbrahim ve Sinan O. kaldırıldıkları Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Murat C., kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Babasının kardeşiyle arasındaki sorunlar nedeniyle soyadını değiştirdiği öğrenilen Murat C. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, soruşturma başlatıldı.
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Yorumlar
(2 )
. - Bu olayı yaşayan biziz. Evimizi basıp taşlayan da onlar abim onlarin kapisina gitmiş gibi yalan ifade vermişler utanmadan. Abimi dövmek için adam toplamislar abimi kovalamislar o da kendini savunmak için vurmuş. Yalan yanlış haberler yapmayın
İzmitli - Akraba rezaleti. Sonuç felaket. İstisna akrabalara selam olsun.
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