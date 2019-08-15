Engerek yılanı ısırdı, Kocaeli seferber oldu!

Kurban Bayramının 4. günü bir gurup arkadaşı ile Başiskele sınırları içinde bulunan Müflisdere Kanyonuna doğa yürüyüşü için çıkan Metin K. (45) isimli şahıs, saat 13:00 sularında kanyonda gazerken zehirli engerek yılanının kendisini sokması sonucu yaralandı. Olay sonrası yürüyemeyen ve bulunduğu bölgede mahsur kalan Metin K. için çevredekiler hemen sağlık ve itfaiye ile arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Zehirin ve bulunduğu bölgedeki suyun etkisi ile şoka giren vatandaşın kurtarılması için AKUT Kocaeli Ekibi, AFAD ve Kocaeli itfaiyesi harekete geçti. Kısa sürede olay yerine ulaşan Kocaeli AKUT Ekibi, AFAD ve İtfaiye ekipleri ile o an orada bulunan bazı vatandaşların da yardımıyla yaralı Metin K.'yı sedye ile olay yerinden alınarak 1 buçuk saat boyunca taşındı. AKUT tarafından kurulan ip köprüsü ile başarılı bir şekilde bulunduğu bölgeden alınan ve çok zorlu bir parkurda, zor şartlar içerisinde gerçekleştirilen opersyon sonucu kurtarılan Metin K. olay yerine yakın bir noktaya gelen ve hazır bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Zehrin etkisiyle şoka giren Metin K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.