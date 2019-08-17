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Dilovası TEM, sele teslim!
Bir vatandaş tarafından whatsapp ihbar hattımıza gönderilen görüntüler, kent genelinde yaşanan sel felaketinin boyutları gözler önüne serildi
Bir vatandaş tarafından whatsapp ihbar hattımıza gönderilen görüntüler, il genelinde yaşanan sel felaketinin ciddiliğini gösterdi. Dilovası TEM Otoyolu'nda çekildiği öğrenilen görüntülerde, suların taşların arasından fışkırması izleyenleri hayrete düşürdü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz