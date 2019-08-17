Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 16:49 TSİ

Dilovası TEM, sele teslim!

Bir vatandaş tarafından whatsapp ihbar hattımıza gönderilen görüntüler, kent genelinde yaşanan sel felaketinin boyutları gözler önüne serildi

Bir vatandaş tarafından whatsapp ihbar hattımıza gönderilen görüntüler, il genelinde yaşanan sel felaketinin ciddiliğini gösterdi. Dilovası TEM Otoyolu'nda çekildiği öğrenilen görüntülerde, suların taşların arasından fışkırması izleyenleri hayrete düşürdü. 
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Dilovası TEM, sele teslim! mask
Dilovası TEM, sele teslim!
17 Ağustos şehitleri, mezarlarında gözyaşları ve dualarla anıldı mask
17 Ağustos şehitleri, mezarlarında gözyaşları ve dualarla anıldı
Yol köpürdü! mask
Yol köpürdü!
Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi mask
Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi
Engerek yılanı ısırdı, Kocaeli seferber oldu! mask
Engerek yılanı ısırdı, Kocaeli seferber oldu!
Babası memlekette amcasıyla kavga etti, kuzenlerini vurdu mask
Babası memlekette amcasıyla kavga etti, kuzenlerini vurdu

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL