Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
İzmit'te 6 ay önce boşandığı eski kocası tarafından silahla öldürülen kadın, Sakarya’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Olay İzmit Körfez Mahallesi Rıfat Sokak’ta meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Ayşe Acar (36), 6 ay önce boşandığı K.T.'nin (44) kuzeni ile abonelik işlemleri için İzmit’te bulunan doğal gaz dağıtım şirketine ait iş yerine gelmiş, eski eşini takip eden K.T., Ayşe Acar ve kuzeninin ardından iş yerine girerek tabancayla K.T. ve Ayşe Acar’a ateş etmişti. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ayşe Acar hayatını kaybetmişti.
Talihsiz kadın için Sakarya’nın Hendek ilçesi Lütfiyeköşk Mahallesi Yukarı Cami'de cenaze namazı kılındı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Ayşe Acar, Lütfiyeköşk Mahallesi Köyiçi Mezarlığı'na defnedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz