Felaket anları kameralarda
Derince'de meydana gelen olayda, hızlı ilerleyen bir araç, baba ve yanındaki bebeğine çarpmıştı. Kazaya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı
Olay akşam saatlerinde Derince Fatih Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle içinde süratle ilerleyen sürücüsü belirlenemeyen 41 EV 655 plakalı otomobil, cadde üzerinde gezen Murat D. eşi Günay D. ve bebek arabasındaki 7 aylık Ö.D.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan aileden Günay D. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Murat D. ve bebek arabasından kaldırıma uçan 7 aylık Ö.D. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durdurmaya çalıştığı sürücü ise olay yerinden otomobiliyle hızla kaçarak gözden kayboldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz