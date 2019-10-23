Felaket anları kameralarda

Olay akşam saatlerinde Derince Fatih Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle içinde süratle ilerleyen sürücüsü belirlenemeyen 41 EV 655 plakalı otomobil, cadde üzerinde gezen Murat D. eşi Günay D. ve bebek arabasındaki 7 aylık Ö.D.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan aileden Günay D. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Murat D. ve bebek arabasından kaldırıma uçan 7 aylık Ö.D. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durdurmaya çalıştığı sürücü ise olay yerinden otomobiliyle hızla kaçarak gözden kayboldu.