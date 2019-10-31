Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar

Alınan bilgiye göre Gölcük Değirmendere’de 13 Eylül 2019 günü meydana gelen olayda G.B. (81) isimli yaşlı kadın bazı şahıslar tarafından telefon ile arandı. Telefondaki şahıs kendisini gizli polis olarak tanıtıp, isminin FETÖ soruşturmalarına karıştığı başının derde girebileceğini söyleyerek, şahısları yakalamak amacıyla elinde bulunan para ve ziynet eşyalarını daha sonra kendisine iade edilmek üzere eve gelecek sivil polise vermesini istedi. Korkan ve paniğe kapılan kadın eve gelen şahısa 6 bin TL nakit 350 bin TL ziynet eşyasını teslim etti. Daha sonra şahıslara ulaşamayan ve durumu yakınlarına anlatan yaşlı kadın, dolandırıldığını anlayarak polise şikayette bulundu.

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

İkinci olay ise İzmit Körfez Mahallesinde meydana geldi. R.M. (43) isimli kadını arayarak kendilerini istihbaratçı olarak tanıtan ve isimlerinin terör olaylarına karıştığını ileri süren şahıslar telefonla talimatlar vererek R.M isimli kadını evden uzaklaştırdı. Ardından 16 yaşında olan ve evde bulunan kızı İ.M’yi de aradılar. Anne ile kızı telekonferans ile konuşturup evde bulunan para ve ziynet eşyasını eve gelecek görevliye vermesini istediler. Evde bulunan İ.M isimli genç kız eve gelen sahte görevliye evlerinde bulunan 50 bin TL 5 bin dolar parayı teslim etti. Daha sonra şahıslara ulaşamayan R.M dolandırıldığını anlayarak polise şikayette bulundu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gelen şikayetler üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Ekipleri olaylar ile ilgili soruşturma başlattı. Şahısların evlerine yakın bölgede bulunan MOBESE ile güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Yaklaşık bin 500 kamera görüntüsü izlenerek şahısların eşkal ve kimlikleri tespit edildi. 30 Ekim günü sabah saatlerinde olayla ilgili şüpheli oldukları tespit edilen İ.Ç. (26) Tekirdağ Ergene ilçesinde, A.D(17) ise İstanbul Bahçelievler’de yakalanarak gözaltına alındı.

1 KİŞİ ARANIYOR

Gözaltına alınan ve her ikisi de benzer suçlardan sabıkalı olan şüphelilerin, sorgularında suçlarını itiraf ettikleri öğrenilirken, 19 Eylül 2019 günü İzmir Seferihisar’da ikamet eden Ö.Ö (59) isimli şahısı da arayarak adının FETÖ soruşturmalarına karıştığını söyleyerek 25 bin Euro parasını aldıklarını da itiraf ettikleri öğrenildi. Şüphelilerden A.D. isimli şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından, İ.Ç. ise Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili firari bir şahıs ise aranıyor.

Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan İ.Ç. ve Ö.Ö.’nün tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.