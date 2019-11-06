Karamürsel'de kan donduran olay!

Edinilen bilgilere göre olay Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Kocagöl Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre gece geç saatlerde eşi ve çocukları ile evde olan Ali Y. (34) evinde boş bir odaya giderek eşini odaya çağırdı. Ali Y., eşinin odaya girmesi ile kafasına dayadığı silahı ateşledi. Olayın ardından büyük bir şok yaşayan Ali Y.’nin eşi durumu hemen Ali Y.’nin ağabeyine haber verdi. Hemen eve gelen ağabey, özel bir araçla yaralı kardeşini Karamürsel Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste doktorların müdahale ettiği Ali Y. yoğun bakıma alınırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.