İzmit'te feci cinayet!
İzmit Gültepe Mahallesinde arkadaşları ile mahallede sohbet eden kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
İzmit Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak adresinde meydana gelen olayda bir kişi tabancayla vurularak ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre motosikletiyle evine gitmek üzere yola çıkan Alim Kazancı (34) İzmit Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak üzerinde mahalleden arkadaşlarını görüce selam vermek için durdu. Kazancı, arkadaşları ile konuştuğu esnada nereden geldiği belli olmayan bir mermi ile başından vurularak ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken Kazancı’nın arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Kazancı’yı ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine götürdü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Yorumlar
(1 )
Kocatepe - Allah rahmet eylesin öldü
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