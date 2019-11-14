Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi

Alınan bilgiye göre İzmit Cedit Mahallesi Şen Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın birinci katında kiracı olarak ikamet eden Leyla Açıkgöz’ün evinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken ev sahibi içeride kedilerinin olduğunu söyledi. İtfaiye ekipleri tarafından evden çıkartılan ve dumandan etkilenen hareketsiz haldeki 3 kediye itfaiye erleri oksijen vererek kalp masajı yaptı. Dakikalarca yapılan müdahalelere rağmen kediler kurtarılamadı. Evde beslediği kedilerinin kurtarılamadığını gören Leyla Açıkgöz, kedilerinin cansız bedenlerini görünce sinir krizi geçirerek fenalaştı. Fenalaşan Açıkgöz’e sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulundu. Yangının evdeki elektrik kontağı nedeniyle çıktığı öne sürülürken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.