Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büüykşehir Belediyesi'nin aşırı harcamalarına ilişkin çıkan haberler ve CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ıın iddialarına yanıt verdi. Büyüakın, "Böyle bir durum söz konusu değil. Ortada ne golf oynayacak bir alan ne de, golf aracı vardır. Böyle bir alım söz konusu değildir. Ortaya adılan iddialar asılsızdır. Alınan araçlar tamamen hizmettte kullanılan araçlardır" dedi.