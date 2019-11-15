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Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir'in 270 bin TL'ye golf aracı aldığına ilişkin iddilara yanıt verdi
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büüykşehir Belediyesi'nin aşırı harcamalarına ilişkin çıkan haberler ve CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ıın iddialarına yanıt verdi. Büyüakın, "Böyle bir durum söz konusu değil. Ortada ne golf oynayacak bir alan ne de, golf aracı vardır. Böyle bir alım söz konusu değildir. Ortaya adılan iddialar asılsızdır. Alınan araçlar tamamen hizmettte kullanılan araçlardır" dedi.
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Yorumlar
(1 )
İzmi̇tli̇ - SAYIN BAŞKAN ,GOLF ARABASI YOK DEMEKLE OLMUYOR.ADAM VARKİ DÖKÜMAN KOYMUŞ.SİZ SADECE ÜSTÜNÜ KAPATMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ.YAZIKLAR OLSUN.
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