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"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı

Sosyal medyadan yayınladığı videoda 10 Kasım’da Anıtkabir'de “Recep Tayyip Erdoğan” sloganı atan gençlere küfür eden şahıs Kocaeli’de gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edenler hakkında defalarca suç duyurusunda bulunan ve kurduğu Vatanseverler Hareketi Derneği ile tanınan Mehmet A. isimli şahıs, sosyal medyada paylaştığı hakaret içerikli görüntü sebebi ile gözaltına alındı. 10 Kasım’da Anıtkabir’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Recep Tayyip Erdoğan” sloganı atan gençleri hedef alan Mehmet A. sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde gençlere küfür etti.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa süre içerisinde büyük tepki çekti. Olayla ilgili suç duyurusu yapılmasının ardından  Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet A. bugün gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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Yorumlar

(3)
03

Hemşehri - İnsan savunduğu fikri inkar der mi ? Hem hakarete karşı çıkacaksın ki bu doğru olan ancak başka birilerine küfür edeceksin tezata bak

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Kasım 11:12
02

Mert Ataman - Adamlar mağdur edebiyatı yapacak bahaneler arıyor. Bunun gibilerde bu duruma çanak tutuyor. O gün orada halkın girişi yasak. O sloganı atan çocuklar her nasılsa!!! oraya girmişler. İş bitince cep harçlığı fasılları.... Neyse.... Anladınız siz onu....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Kasım 10:31
01

Ayhan - allah ta senin belanı versin ....r32lş422308954098y4*09y0*4892375r8jrfoıfj8wu anladın sen

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Kasım 10:08
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