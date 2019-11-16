"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı

Mert Ataman - Adamlar mağdur edebiyatı yapacak bahaneler arıyor. Bunun gibilerde bu duruma çanak tutuyor. O gün orada halkın girişi yasak. O sloganı atan çocuklar her nasılsa!!! oraya girmişler. İş bitince cep harçlığı fasılları.... Neyse.... Anladınız siz onu....