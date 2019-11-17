Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü
İlimizde sonbaharın gelmesi ile ‘renk cümbüşü’ yaşanan ormanlarda kartpostallık görüntüler oluştu. Farklı renklerin bir araya gelerek oluşturduğu manzara havan görüntülendi.
İlimizde son baharın gelmesi ile ağaçlar farklı renklere büründü. Çam, kestane, kavak, fındık, gürgen, çınar, ceviz başta olmak üzere birçok ağaç türünün bulunduğu Kocaeli’de sonbaharın gelmesi ile adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Sıcakların azalması ile ormanlarda bulunan ağaçlar farklı renklere büründü. Farklı renk türlerinin bir araya geldiği ormanlarda kartpostallık manzaralar oluştu. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kartepe ve yaylaları bilinen Başiskele ilçesinin Yuvacık bölgesinde son baharın gelmesi ile oluşan renk cümbüşü havadan görüntülendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz