Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü

İlimizde son baharın gelmesi ile ağaçlar farklı renklere büründü. Çam, kestane, kavak, fındık, gürgen, çınar, ceviz başta olmak üzere birçok ağaç türünün bulunduğu Kocaeli’de sonbaharın gelmesi ile adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Sıcakların azalması ile ormanlarda bulunan ağaçlar farklı renklere büründü. Farklı renk türlerinin bir araya geldiği ormanlarda kartpostallık manzaralar oluştu. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kartepe ve yaylaları bilinen Başiskele ilçesinin Yuvacık bölgesinde son baharın gelmesi ile oluşan renk cümbüşü havadan görüntülendi.